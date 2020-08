Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia ancora su Rai2: Samir lascerà la squadra? Anticipazioni 12 e 18 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Nessuna pausa per squadra Speciale Cobra 11 23 che continuerà la sua corsa su Rai2 lasciando poi il posto alla stagione numero 24 e completando così i vecchi episodi ancora da mandare in onda. Gli unici episodi a rimanere in sospeso, a quel punto, saranno gli episodi che in Patria compongono la stagione numero 47 e che prenderanno il via proprio dal prossimo 20 agosto. La Rai ha chiuso così i conti con gli arretrati dell'amata serie tedesca che ogni settimana tiene incollati i fedelissimi. Inutile dire che questo significa che fino al prossimo anno, magari proprio in estate, Semir e Paul sono destinati a rimanere in panchina. Anche questa settimana squadra Speciale Cobra 11 23 ... Leggi su optimagazine

