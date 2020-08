Serie B 2019/2020: impresa dello Spezia, che batte 3-1 il Chievo e vola in finale playoff (Di martedì 11 agosto 2020) Serviva l’impresa allo Spezia e l’impresa c’è stata. Allo stadio Picco la formazione di Italiano batte 3-1 il Chievo e conquista la qualificazione alla finale playoff di Serie B (contro una tra Pordenone e Frosinone) in rimonta e in virtù del miglior piazzamento in classifica dopo la sconfitta per 2-0 al Bentegodi. Alla vigilia del match, Italiano aveva chiesto ai suoi una partenza lampo per sperare nella rimonta e la squadra l’ha accontentato. Dopo due minuti di gioco infatti la formazione casalinga è già in vantaggio: Bartolomei dalla destra crossa in area e trova Galabinov che di testa batte Semper. La prima mezz’ora al Picco è un monopolio bianconero. Al ... Leggi su sportface

Spezia - Chievo è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 11 agosto alle ore 21:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. A ...

Ciro Immobile, uomo copertina della Serie A 2019/20: record e amore eterno alla Lazio

Ciro Immobile non aveva mai disputato una stagione simile e ha quasi rischiato di superare il record di gol in un singolo campionato di Serie A. Sarebbe bastato un rigore in meno lasciato ai compagni ...

