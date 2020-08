Sardegna, chiudono le discoteche: preoccupano i dati dei contagi (Di martedì 11 agosto 2020) La stagione estiva per i gestori di discoteche della Sardegna è già finita. Il Governatore Solinas ha infatti deciso di non prorogare l’apertura dei locali all’aperto dopo il boom di infezioni da Covid dei giorni passati. A spingere la giunta sarda verso questa decisione è il cluster di contagi scatenato da un locale di Carloforte, dove 16 ragazzi hanno contratto il virus nel corso di una festa. Nel piccolo comune situato sull’Isola di San Pietro, nel sud-ovest della Sardegna, sembra farsi strada l’ipotesi di un lockdown (anche se il Sindaco, al momento, la esclude categoricamente) per evitare che i contagi possano ulteriormente allargarsi. Così, le strutture isolane che avevano potuto riaprire i battenti lo scorso 15 luglio grazie all’ordinanza ... Leggi su quifinanza

