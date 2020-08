Robin Williams, sua figlia Zelda: "Mi sento come un memoriale vivente di mio padre" (Di martedì 11 agosto 2020) Per il sesto anniversario della morte di Robin Williams, sua figlia, Zelda Williams, ha spiegato su Twitter come si sente in questa giornata difficile. Oggi è il sesto anniversario dalla morte di Robin Williams e in questa occasione, la sua unica figlia, Zelda, ha condiviso sui social un messaggio importante ai fan di suo padre, spiegando che ci sono giorni, come questo, in cui si sente "un memoriale vivente" di suo padre. Ieri Zelda Williams ha spiegato i motivi per cui oggi non starà sui social, motivando quale significato assume questa giornata per lei. Non è soltanto una ... Leggi su movieplayer

