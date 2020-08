Raffaella Fico rompe gli schermi. Il suo lato migliore, da vicino vicino. Tutto tutto (Di martedì 11 agosto 2020) Raffaella Fico ha voltato pagina concludendo la sua relazione con Alessandro Moggi, finita a un passo dal matrimonio. Poco dopo l’annuncio ufficiale, da parte della diretta interessata, il pubblico ha ricominciato a sperare in un riavvicinamento con Mario Balotelli, ex compagno e padre di sua figlia Pia. Niente da fare per i più fiduciosi, la showgirl ha smentito ancora una volta durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. “In che rapporti sono con Mario Balotelli? Ottimi. È un padre attento e di questo sono felice”. Niente di più però, perché il cuore di Raffaella Fico attualmente batte solo per il manager ed imprenditore Giulio Fratini, un bel giovane proveniente da una famiglia dalle grandi possibilità: suo ... Leggi su tuttivip

