Niente privacy per i furbetti del bonus (Di martedì 11 agosto 2020) A parole, tutti i partiti invocano trasparenza, sanzioni e soprattutto la restituzione da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali che abbiano indebitamente percepito il bonus da 600 euro (poi saliti a mille). E il governo, su spinta del M5S, sta ipotizzando proprio in queste ore di inserire un emendamento nel Decreto Agosto che inserisca un tetto di 35-40mila per gli iscritti non soltanto alle casse di previdenza privata ma anche all’Inps. Insomma, un tetto onnicomprensivo e valido per il futuro. Ma per quanto riguarda il passato, la questione è ben diversa. E sarà molto difficile, se non impossibile, metterci una pezza.A meno che gli stessi interessati non decidano spontaneamente di restituirli. Magari spinti dall’indignazione popolare - quella che il leghista Massimo Garavaglia ha definito “la punizione della gogna ... Leggi su huffingtonpost

Gio_Eh_niente : @akenatoth @mariolavia Eccolo. - Ndrmd_Ln3 : Garante della privacy: su bonus nessun ostacolo a pubblicazione nomi. E niente anche qui: CHE SCHIFO! - HuffPostItalia : Niente privacy per i furbetti del bonus - martinapennisi : RT @arcangeloroc: Nota del #Garante: 'La privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo qualora n… - _Sazed : RT @arcangeloroc: Nota del #Garante: 'La privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo qualora n… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente privacy Niente privacy per i furbetti del bonus L'HuffPost Niente privacy per i furbetti del bonus

Intanto, il Garante per la Privacy ha fatto cadere l’alibi finora invocato urbi et orbi: “Sulla base delle norme vigenti - recita il comunicato - la privacy non è d’ostacolo alla pubblicazione dei ...

Bonus Inps, Garante Privacy “Niente ostacoli a pubblicazione dei nomi”

ROMA (ITALPRESS) – In relazione alla vicenda del bonus Covid chiesto da alcuni deputati, il Garante per la protezione dei dati personali precisa in una nota che “sulla base della normativa vigente, la ...

Intanto, il Garante per la Privacy ha fatto cadere l’alibi finora invocato urbi et orbi: “Sulla base delle norme vigenti - recita il comunicato - la privacy non è d’ostacolo alla pubblicazione dei ...ROMA (ITALPRESS) – In relazione alla vicenda del bonus Covid chiesto da alcuni deputati, il Garante per la protezione dei dati personali precisa in una nota che “sulla base della normativa vigente, la ...