Monopoli: chiuso tratto della statale 16 per la rimozione di un camion Carreggiata sud (Di martedì 11 agosto 2020) Carreggiata sud momentaneamente chiusa all’altezza del chilometro 840 della strada statale 16. Si provvede, in territorio di Monopoli, alla rimozione di un mezzo pesante finito fuori strada. L'articolo Monopoli: chiuso tratto della statale 16 per la rimozione di un camion <small class="subtitle">Carreggiata sud</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Borderline_24 : #Monopoli, mezzo pesante fuori strada: chiuso un tratto della statale 16 direzione Sud - CCISS_Ministero : SS16 Adriatica tratto chiuso causa incidente che coinvolge mezzi pesanti tra SS16 Incrocio Variante Di Monopoli No… - CCISS_Ministero : SS16 Adriatica tratto chiuso causa incidente che coinvolge mezzi pesanti a SS16 Incrocio Monopoli - SS377 Delle Gr… - panizzaantonio2 : @HuffPostItalia Tornando ai semplici fondamentali, ci ritroviamo dinanzi à un originario modello di mercato chiuso… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli chiuso Monopoli, mezzo pesante fuori strada: chiuso un tratto della statale 16 direzione Sud Borderline24 - Il giornale di Bari Monopoli, mezzo pesante fuori strada: chiuso un tratto della statale 16 direzione Sud

La strada statale 16, in corrispondenza del chilometro 840.7, all’altezza di Monopoli, è stata chiusa momentaneamente al traffico per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesan ...

Anas: su SS16 "Adriatica" rallentamenti per incidente a Monopoli

Bari, 9 ago. (askanews) - È provvisoriamente chiusa al traffico la corsia di marcia, in direzione sud della strada statale 16 "Adriatica" al km 847,000 a Monopoli a seguito di un tamponamento tra due ...

La strada statale 16, in corrispondenza del chilometro 840.7, all’altezza di Monopoli, è stata chiusa momentaneamente al traffico per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesan ...Bari, 9 ago. (askanews) - È provvisoriamente chiusa al traffico la corsia di marcia, in direzione sud della strada statale 16 "Adriatica" al km 847,000 a Monopoli a seguito di un tamponamento tra due ...