Milano, cognomi più diffusi: il cinese Hu supera l'italianissimo Rossi (Di martedì 11 agosto 2020) Milano, 11 agosto 2020 - E' il cinese Hu il cognome piu' diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Secondo quanto comunica l'anagrafe di ... Leggi su ilgiorno

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Chi ha bimbi piccoli se ne sarà già accorto, l'anagrafe milanese lo certifica: anche nel primo semestre del 2020, come accade stabilmente dal 2015, per molti dei nuovi piccol ...Il cognome cinese “Hu” è diventato il più diffuso in assoluto a Milano, sia tra i maschi che tra le femmine e dunque anche nella classifica totale. Lo ha comunicato l’Anagrafe del capoluogo lombardo, ...