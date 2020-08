Manchester City, entrate record in caso di vittoria della Champions: 131 milioni (Di martedì 11 agosto 2020) Tra le favorite alla vittoria finale della Champions League (addirittura in pole secondo i bookmakers), il Manchester City potrebbe guadagnare una cifra record qualora riuscisse a trionfare allo stadio Da Luz il prossimo 23 agosto. Leggi su tuttonapoli

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - TMashavakure : @CBZHoldings Atletico PSG Barcelona Manchester city - mmontagnoli27 : @UEFAcom_it Atletico Madrid-Psg Manchester City-Bayern - AzzoJacopo : @JManiaSite Il Cagliari del girone di ritorno, per questo ho messo 'forse' riferendomi al Manchester City. -