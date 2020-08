Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku elogia Havertz: “Diventerai una stella” (Di martedì 11 agosto 2020) L’Inter, a dieci anni di distanza dall’ultima volta, torna in semifinale in una competizione europea. Il successo per 2-1 ottenuto contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League ha visto emergere un protagonista su tutti, l’attaccante belga Romelu Lukaku. Quest’ultimo, al termine della partita, si è voluto congratulare con Kai Havertz, l’autore del gol dei tedeschi, ripostando una sua storia su Instagram, che ritrae i due bomber mentre si scambiano i saluti nel post-gara. Le parole di Lukaku sono una vera e propria investitura per il centravanti del Bayer Leverkusen: “Diventerai una stella”. Leggi su sportface

