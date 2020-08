Gli onorevoli furbetti del bonus rendano conto ai propri elettori (Di martedì 11 agosto 2020) In questi giorni stiamo affrontando un altro di quegli scandali della politica che purtroppo buttano fango sulle istituzioni e non salvano purtroppo nessuno. Stiamo parlando di cinque deputati che hanno chiesto il bonus destinato alle partite Iva. Se ne stiamo parlando e sta facendo così tanto clamore è perché azioni del genere fanno del male alle nostre istituzioni. Il tema non è i cinque deputati. Come abbiamo sempre detto, non possiamo assolutamente accettare che ci siano dei comportamenti del genere. Le partite iva avevano diritto a quel bonus per una semplice e unica ragione: perché quando è iniziata la pandemia è iniziato il lockdown, le attività si sono fermate e ci sono stati quindi lavoratori autonomi, in particolare le partite Iva, che non hanno più avuto la possibilità di ... Leggi su ilblogdellestelle

Temi politici e le prospettive di sviluppo della città sono stati i principali argomenti al centro della visita dell’onorevole Luca Lotti a Reggio Calabria. Il dirigente nazionale del Partito democrat ...

Furbetti del bonus Inps, giornata convulsa a Montecitorio, dove si cerca di capire quali sono i 5 deputati che hanno ricevuto il sussudio. Secondo la tesi più accreditata si tratterebbe di tre leghist ...

