Giletti sotto scorta se la prende con Travaglio e Bonafede (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi Massimo Giletti, sotto scorta dopo le minacce del boss Graviano, in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera se la prende con Marco Travaglio e con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: C’è chi ha scritto che era diventato salviniano. È così? «Ho fatto sempre la mia strada. Non ho mai pensato di dover piacere per forza a chi appartiene ai salotti bene di Roma e ti guarda un po’ con la puzza sotto il naso perché non fai parte degli intellettuali di sinistra. Ma mi è sembrato un alibi banale per non occuparsi dei temi che avevamo sollevato. Se tutti se ne fossero occupati forse ora non avrei bisogno della scorta». Parla di colleghi o di responsabili ... Leggi su nextquotidiano

Giorgiolaporta : In un Paese normale un giornalista che fa tremare con le sue inchieste il Governo, viene promosso alla direzione di… - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - LegaSalvini : MASSIMO GILETTI SOTTO SCORTA, RITA DALLA CHIESA: 'QUALCUNO DOVRÀ FARSI UN ESAME DI COSCIENZA'. BONAFEDE NEL MIRINO? - Adelaid93004177 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Massimo Giletti, ora sotto scorta, dopo essere stato minacciato da un boss mafioso per le sue inchieste su… - francetomm : RT @LegaSalvini: MASSIMO GILETTI SOTTO SCORTA, RITA DALLA CHIESA: 'QUALCUNO DOVRÀ FARSI UN ESAME DI COSCIENZA'. BONAFEDE NEL MIRINO? https:… -