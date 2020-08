Ferragosto a Grado con lo spettacolo pirotecnico (Di martedì 11 agosto 2020) La linfa della ripartenza scorre veloce nell’albero dell’estate di Grado. L’Amministrazione comunale e gli operatori, nel confermare il “tutto aperto in sicurezza”, annunciano lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico che, come da tradizione, viene offerto ai turisti e ai visitatori nella notte di Ferragosto, per definizione il cuore della stagione calda. L’”incendio del mare” avrà inizio alle ore 23.00 di sabato 15 e sarà ben visibile dal lungomare e dagli stabilimenti del borgo marinaro, con l’invito per tutti a stupirsi e divertirsi rispettando le norme di sicurezza consigliate in queste settimane. Periodo nel quale non solo Grado ha vissuta una discreta serenità pur nell’emergenza, ma anche il suo mare è stato ... Leggi su udine20

