Fa shopping di abiti griffati poi tenta di fuggire senza pagare (Di martedì 11 agosto 2020) Sperava di passarla liscia, dopo aver arraffato indumenti per un valore complessivo di 3mila euro al negozio Dmag, Designer fashion outlet, di via Manzoni, uscendo senza pagare. Ma è stato smascherato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : shopping abiti

Il Giorno

Sperava di passarla liscia, dopo aver arraffato indumenti per un valore complessivo di 3mila euro al negozio Dmag (Designer fashion outlet) di via Manzoni, uscendo senza pagare. Ma è stato smascherato ...Prime indicazioni dopo una settimana di sconti: scontrini più alti del 3,4% Confesercenti: «L’e-commerce non è solo Amazon, ma dialogo con i clienti» La malia dei saldi continua a incantare, anche in ...