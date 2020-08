È finita l’era degli chef furiosi (Di martedì 11 agosto 2020) «L’immagine dello chef furioso, pronto a sbraitare e attaccare tutti nella sua cucina sta cambiando». Dice Alicia Kennedy, giornalista e scrittrice che racconta l’evoluzione della cucina e della gastronomia su diverse riviste – tra cui New Republic e Time – e nel podcast Meatless, nel quale intervista chef, cuochi, giornalisti. Kennedy ha parlato a Linkiesta dell’evoluzione della figura dello chef e della sua immagine di personaggio autoritario e aggressivo. «Non possiamo sapere come saranno gli chef tra qualche anno, considerando anche che certi atteggiamenti sono radicati nelle cucine. Ma ora se ne sta parlando molto, è riconosciuto come un tema, grazie soprattutto a chi lavora in cucina e ha denunciato il problema». Adesso c’è una ... Leggi su linkiesta

