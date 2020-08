Dagli account social rubati ai malware, i prezzi del mercato nero del web (Di martedì 11 agosto 2020) (Foto: Pixabay)Dai sei dollari per l’acquisto di 1000 falsi follower su Instagram ai 6 mila per un malware in grado di rubare dati a migliaia di utenti: eccoli i due estremi del tariffario dei criminali informatici, che operano nel deep web. Un catalogo di reati tecnologici dal quale spunta fuori anche il costo ipotetico del nostro account Facebook hackerato: 75 dollari. Ma nel mercato nero di internet c’è davvero di tutto: contraffazione di documenti, attacchi informatici, furto dei soldi da Paypal. E tutto ha un prezzo. A dirlo è il sito Privacy Affairs, in seguito a un’analisi su centinaia di offerte sul dark web, dove gli hacker si scambiano credenziali rubate. I ricercatori hanno indicizzato i prezzi medi di diversi tipi di account in vendita, ... Leggi su wired

