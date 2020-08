Cyberpunk 2077 è alle porte ma il combattimento corpo a corpo non convince al 100% gli sviluppatori (Di martedì 11 agosto 2020) Cyberpunk 2077 è ancora un po' lontano dalla data di uscita di novembre e CD Projekt RED sta ancora apportando miglioramenti alle varie aree del gioco, in particolare al combattimento corpo a corpo.Il corpo a corpo è stato uno degli elementi più deboli secondo varie anteprime e a molti ha ricordato il combattimento di The Elder Scrolls.CD Projekt RED è consapevole e lo studio si sta concentrando per ritoccare e modificare il corpo a corpo, come ha detto a VG247 il senior gameplay designer Pawel Kapala in una nuova intervista.Leggi altro... Leggi su eurogamer

