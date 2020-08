Ciclismo, Gran Piemonte 2020: i favoriti della vigilia, al via anche Aru e Nibali (Di martedì 11 agosto 2020) I favoriti alla vigilia del Gran Piemonte 2020, altro appuntamento italiano di questo Grande agosto per il Ciclismo internazionale. A pochi giorni dal Giro di Lombardia, alcuni nomi attesi mettono nelle gambe i 187 chilometri attraverso le Langhe con insidioso arrivo a Barolo. Il vincitore avrà l’onore di succedere nell’albo d’oro ad Egan Bernal, che ha trionfato nell’edizione 2019. Andiamo dunque a scoprire quali sono i favoriti dell’edizione 2020. Gran Piemonte 2020: DATA, ORARI, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Il corridore più atteso è senza dubbio Mathieu Van der Poel. L’olandese dell’Alpecin-Felix non ha ... Leggi su sportface

