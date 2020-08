Calabria, branco di ragazzi dà fuoco alla casa di un invalido (Di martedì 11 agosto 2020) Una cattiveria da lasciare allibiti quella di una banda di criminali che a Castrovillari, in Calabria, ha preso di mira un invalido, colpendolo in casa con getti d'acqua mentre stava riposando, e poi ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, 3 arresti. Anche due minorenni. E' successo a #Castrovillari, in… - repubblica : Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, tre arresti in Calabria [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle… - MediasetTgcom24 : Cosenza, branco dà fuoco a casa di un invalido: presi in cinque #Castrovillari - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, 3 arresti. Anche due minorenni. E' successo a #Castrovillari, in Calabr… - edavid57edavid : RT @repubblica: Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, tre arresti in Calabria -