Branco incendia la casa di un invalido: tre arresti a Catanzaro (Di martedì 11 agosto 2020) Hanno preso di mira un invalido civile, con problemi di natura psichica, colpendolo in casa con getti d’acqua mentre stava riposando e poi hanno dato fuoco all’abitazione. I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre persone accusate di incendio e violazione di domicilio. Inoltre, su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro i militari hanno dato seguito alla misura cautelare del collocamento in comunità, per gli stessi reati, nei confronti di altri due minori.L’indagine è partita il 2 agosto scorso dopo un incendio in una abitazione privata. Gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto e individuando gli autori. I ... Leggi su huffingtonpost

