Braccianti con il permesso di soggiorno in scadenza: in Puglia i più sfruttati (Di martedì 11 agosto 2020) Hanno tenuto d’occhio l’azienda agricola con i droni, ieri i carabinieri e l’Ispettorato del lavoro hanno arrestato in flagranza, e messo poi ai domiciliari, tre imprenditori di Spinazzola (sul versante occidentale delle Murge Pugliesi), proprietari dell’impresa di famiglia, con l’accusa di sfruttamento della manodopera più 73mila euro di sanzioni amministrative. I militari li hanno scoperti perché fin dall’alba si registrava un intenso via vai di Braccianti a bordo di mezzi di fortuna. Al momento dell’ispezione erano presenti una decina di … Continua L'articolo Braccianti con il permesso di soggiorno in scadenza: in Puglia i più sfruttati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fattoquotidiano : “Braccianti pagati 3,80 euro all’ora, controllati con le telecamere. Dormivano in un locale di 20 mq”: 3 arresti in… - RaiNews : Lavoratori italiani e africani venivano sfruttati nei campi per 9 ore al giorno, con una paga di 3,80 euro l'ora. S… - mykatsname_coco : RT @unoscribacchino: Braccianti sfruttati (3,80 euro all'ora) e controllati con le telecamere. Dormivano in un locale di 20 mq senza serviz… - bx1ale_cia : RT @fattoquotidiano: “Braccianti pagati 3,80 euro all’ora, controllati con le telecamere. Dormivano in un locale di 20 mq”: 3 arresti in fl… - MercPat : RT @fattoquotidiano: “Braccianti pagati 3,80 euro all’ora, controllati con le telecamere. Dormivano in un locale di 20 mq”: 3 arresti in fl… -