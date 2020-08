Bologna, Mihajlovic non molla: vuole De Silvestri (Di martedì 11 agosto 2020) Bologna - Lorenzo De Silvestri sempre e comunque . Sinisa Mihajlovic non ha cambiato assolutamente idea sul suo conto e poco gli importa se Takehiro Tomiyasu si sente più a suo agio continuando a ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic non molla: vuole De Silvestri: Il terzino destro è il primo e indispensabile rinforzo chiesto a… - salvione : Bologna, ecco i quattro punti fermi di Mihajlovic - zazoomblog : Bologna ecco i quattro punti fermi di Mihajlovic - #Bologna #quattro #punti #fermi - sportli26181512 : Bologna, ecco i quattro punti fermi di Mihajlovic: Il tecnico ha parlato con Danilo, Medel, Poli e Palacio: li riti… - OdeonZ__ : Bombardini: 'Bologna? Stagione da 6+. Il k.o. con la Fiorentina...' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Lorenzo De Silvestri sempre e comunque. Sinisa Mihajlovic non ha cambiato assolutamente idea sul suo conto e poco gli importa se Takehiro Tomiyasu si sente più a suo agio continuando a giocare da terz ...Per quale motivo De Silvestri sempre e comunque? Perché Mihajlovic lo conosce come se fosse un suo familiare, avendolo avuto già tre volte da allenatore, prima alla Fiorentina, poi alla Sampdoria e in ...