Ballando, Elisa Isoardi si allena per lo show. E lancia un messaggio a Milly (Di martedì 11 agosto 2020) Elisa Isoardi sta trascorrendo le sue vacanze a Nizza, ma le sue giornate non sono dedicate solo al relax: la conduttrice infatti sta già pensando ai suoi futuri impegni professionali, preparandosi per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Sul suo profilo Instagram ha condiviso delle stories dirette proprio a Milly Carlucci, in cui mostra il suo allenamento: “Stamattina abbiamo detto no ai cornetti e si alla camminata veloce”. La Isoardi, guardando il mare da lontano, ha reso partecipi tutti i suoi followers affermando: “Mi sto preparando per Ballando con le Stelle, via col fiato!”, spronandosi durante la marcia. Ha salutato la presentatrice dello show di Rai 1 e le ha mandato un messaggio molto ... Leggi su dilei

