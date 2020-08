Avanti un altro, Paolo Bonolis e la modella: la voce che scuote Mediaset (Di martedì 11 agosto 2020) Una voce, rilanciata dal settimanale Oggi, che riguarda Avanti un altro e che, assicura il settimanale, circola con insistenza nei corridoi di Cologno Monzese. caroline donzella foto instagramLa voce neanche troppo silenziosa che scuote i corridoi di Mediaset. Si parla di Avanti un altro, il fortunato e seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Un programma che è anche un inno alla bellezza femminile. E irrompe prepotentemente una modella. Si parla di quella che potrebbe essere la nuova Bonas per la prossima stagione, ovvero Caroline Donzella. Bellissima, sensuale, occhi che parlano. Il settimanale Oggi, rilanciando ... Leggi su chenews

OfficialASRoma : Altro passo avanti per l’iter di approvazione del nuovo #StadiodellaRoma ??? - nzingaretti : Bene il DL agosto: utile all'Italia. Accolte tutte le priorità indicate dal @pdnetwork a partire dagli impegni sul… - nicolafavrin : @rubio_chef Tra l'altro non ho capito perché insiste nel parlare di 'sorrisi' ('noi della Lega andiamo avanti con i… - Albino39313095 : @micht82 @kamzes @Mickey4Mars @Toccoditacco10 Pellegrini gioca a sx, ottimo per alternarsi con Alex Sandro. A destr… - zazoomblog : Caroline Donzella chi è l’aspirante Bonas di Avanti un altro - #Caroline #Donzella #l’aspirante -