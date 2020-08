Assalto a portavalori sull’A14, una speciale spuma ha avvolto le banconote: così i rapinatori hanno rubato “solo pochi spiccioli” (Di martedì 11 agosto 2020) Si chiama ‘spuma block‘: è un sistema di protezione che avvolge le banconote in una resina resistente al taglio e alla bruciature. Grazie a questo meccanismo, spiegano gli investigatori, i rapinatori che lunedì sera hanno Assalto il portavalori che viaggiava sull’autostrada A14 alla fine hanno rubato “solo pochi spiccioli“. Il mezzo della ditta Sicuritalia, di colore bianco, è stato bloccato tra Cerignola e Canosa di Puglia, nel Foggiano: otto banditi armati con kalashnikov, che hanno sparato numerosi colpi, hanno cosparso l’asfalto di chiodi e hanno fermato la circolazione con auto incendiate, poi hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

