Spal, Zamuner si presenta e ammette: "Il Benevento su un nostro giocatore" (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L'indiscrezione di mercato era circolata nei giorni scorsi, a confermarla ci ha pensato Giorgio Zamuner. Il neo direttore sportivo della Spal è stato presentato ufficialmente quest'oggi, parlando a 360° delle mosse di mercato della compagine ferrarese. Diversi giocatori lasceranno la Spal e tra questi c'è anche Mattia Valoti, centrocampista sul quale avrebbe messo gli occhi Pasquale Foggia. "Ha diverse richieste: Torino, Cagliari, Benevento, Crotone", è stata l'ammissione di Zamuner, "d'altra parte è un bravo giocatore e ha alle Spalle tre anni di serie A, come altri dei nostri ragazzi". Non solo la Strega, insomma, sul ragazzo classe 1993, figlio di ...

