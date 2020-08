SBK Portimao, Redding: "La moto non si adatta a questo tracciato" (Di lunedì 10 agosto 2020) ' Se non posso vincere, mi accontento ' diceva Redding qualche giorno fa. In questo weekend l'alfiere di Ducati si è dovuto accontentare portando a casa soltanto un podio nelle tre gare sul tracciato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Motorsport_IT : #WSBK | Ecco le foto più belle del fine settimana in cui la World Superbike ha corso al Circuit de Algarve di Porti… - BibbiaGP : ?? Voci confermate: È PORTIMAO L'ULTIMO GP DELLA STAGIONE 2020 DI MOTOGP!? ? ???? La masterclass torna così in Portoga… - infoitsport : SBK Portimao, Rea: “A Jerez faticavo, qui ho fatto ciò che volevo” - Green32228984 : RT @gponedotcom: Portimao: il Bello, il Brutto, il Cattivo: In Portogallo Rea fa la caccia grossa, trasformandosi da Cannibale in Squalo, m… - 24oresport : Fantastici cinque: in Portogallo tutte le Case protagoniste! Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda e BMW hanno messo in… -