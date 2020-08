Roma, spaccano bottiglie di vetro e le usano per aggredire e rapinare i passanti: feriti un uomo e una donna (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono stati gli agenti del Reparto Volanti e dei commissariati Viminale e Torpignattara, durante il normale servizio di controllo del territorio, dopo un articolato inseguimento a piedi tra le vie che si diramano da piazza dei Cinquecento ad arrestare A.H.M., e H.A.M., entrambi cittadini somali rispettivamente di 27 e 25 anni. La vittima, raggiunta alle spalle dal 27enne somalo nel tentativo di asportarle il marsupio, è riuscita, urlando, a richiamare l’attenzione di un suo amico che si trovava ancora fuori dal sottopassaggio, in via Giolitti. Quest’ultimo, per difendere la donna, è stato dapprima aggredito fisicamente con calci, pugni e ferito con la bottiglia di vetro scheggiata e, poi rapinato del suo cellulare dai tre malviventi. Gli agenti, sono intervenuti prontamente sentendo le inconfondibili urla, richieste ... Leggi su ilcorrieredellacitta

