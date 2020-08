Ratchet & Clank creato in Dreams? L'esperimento di Insomniac Games sta per essere mostrato (Di lunedì 10 agosto 2020) Ratchet & Clank: Rift Apart è il nuovo titolo della serie che arriverà su PlayStation 5 prossimamente, ma oggi c'è una novità in più che sicuramente interesserà a tutti i fan del franchise.Ebbene, a partire da domani 11 agosto alle ore 18:00 (orario italiano), Insomniac Games farà una diretta streaming e mostrerà il designer Josh Leman sviluppare un gioco Ratchet & Clank all'interno di Dreams, utilizzando risorse create dalla comunità.Sarà affascinante vedere come Leman utilizzerà tutti gli strumenti di Dreams. Avendo lavorato su giochi come Marvel's Spider-Man e il remake di Ratchet & ... Leggi su eurogamer

Ratchet & Clank: Rift Apart è il nuovo titolo della serie che arriverà su PlayStation 5 prossimamente, ma oggi c'è una novità in più che sicuramente interesserà a tutti i fan del franchise. Ebbene, a ...

