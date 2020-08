Prelibato – Roma (Di martedì 11 agosto 2020) Prelibato Viale di Villa Pamphili, 214 – 00152 Roma Tel. 06/93577165 Sito Internet: Tipologia: pizzeria al taglio / panificio Prezzi: margherita e vegetariane 13€/kg, speciali 15€/kg Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAFrutto della trasformazione da promettente chef a panettiere di alta qualità di Stefano Preli, questo prezioso e defilato indirizzo si conferma un valido posto per una sosta golosa. Vi si può passare anche e soprattutto per acquistare l’ottimo pane realizzato con diverse farine e semi, ma anche per i dolci da forno quali crostate, muffin, torte al cioccolato o alle mele, oltre alle golose preparazioni salate come quiche e rustici. In occasione della nostra visita abbiamo gustato alcuni tranci di pizza dall’impasto alto e alveolato, fragrante e giustamente croccante, di notevole piacevolezza al ... Leggi su secoloditalia

In Italia, così come in tanti altri paesi, il consumatore deve sempre stare in allerta e porre attenzione a cosa mangia e acquista. Altroconsumo ha condotto un indagine ben precisa e approfondita sul ...

Siamo abituati a considerare lo zenzero una spezia esotica, ingrediente di piatti orientali, in particolare della cucina cinese così popolare tra gli italiani. Invece la radice tonica e e stimolante e ...

