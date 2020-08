Pirlo, summit con la dirigenza della Juventus per programmare il futuro: le ultime su staff tecnico e mercato (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella giornata di ieri alla Mandria si è tenuto un lungo summit tra Pirlo e la dirigenza juventina. Leggi su 90min

romeoagresti : #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato… - MaxScherzyIT : RT @romeoagresti: #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato e staf… - Wilfried_225 : RT @romeoagresti: #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato e staf… - pccpla : RT @cmdotcom: #Juve, lungo summit alla Mandria tra #Pirlo e la dirigenza per staff tecnico e mercato: tra i sogni #Isco o 'un Isco' https:/… - pccpla : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - summit con #Pirlo per parlare di staff e mercato ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo summit

Goal.com

Summit alla Mandria tra il neo-allenatore Pirlo e la dirigenza bianconera. Si è parlato del nuovo staff della Juventus, ma con uno sguardo al mercato. La “nuova” Juventus riparte da Andrea Pirlo. L’ex ...Andrea Pirlo è appena arrivato, ma uno come lui ha sempre le idee chiare. Lo sarà anche in tema di mercato. D'altronde non è che sia un elemento estraneo al con ...