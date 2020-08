Niger, uccisi sei cooperanti francesi di una Ong. Una donna è stata rincorsa e sgozzata (Di lunedì 10 agosto 2020) Niamey, 9 ago – E’ stato un attacco brutale e a sangue freddo. In Niger un commando armato in moto ha massacrato otto persone, sei cooperanti francesi (alcuni volontari della Ong Acted) e due guardie Nigerine. L’attacco è avvenuto nella zona di Kouré, nella regione di Tillabéri, vicino al confine con il Burkina Faso e il Mali. I sei francesi erano a bordo di un fuoristrada di proprietà della Ong Acted, un’organizzazione umanitaria presente in Africa Occidentale dal 1993. E’ possibile che non tutti i francesi uccisi fossero dei cooperanti, visto che si trovavano per la zona per turismo e non per fare volontariato: la zona di Kouré è infatti uno degli ultimi rifugi per una particolare ... Leggi su ilprimatonazionale

