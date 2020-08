Marsala, extracomunitario aggredito: “Rispetta gli italiani” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un giovane extracomunitario è stato aggredito nel centro di Marsala (Trapani) da un ragazzo aiutati da alcuni coetanei: alla base dell’aggressione motivi razziali Intorno alle 4 del mattino di ieri, domenica 9 agosto, un giovane extracomunitario è stato violentemente aggredito nei pressi di via Sibilla, a Marsala. La vittima è stata picchiata improvvisamente da un … L'articolo Marsala, extracomunitario aggredito: “Rispetta gli italiani” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

È successo intorno alle 4 del mattino tra sabato e domenica. L’aggressore, un ragazzo del posto, era circondato da coetanei che facevano da “cordone” per evitare ad altri d’intervenire in difesa della ...Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, un giovane migrante è stato aggredito in via Sibilla, nel centro di Marsala. A picchiarlo è stato un ragazzo marsalese, mentre altri coetanei facevan ...