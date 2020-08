Leo Messi compra casa a Milano: possibile passaggio all’Inter? (Di lunedì 10 agosto 2020) Il contratto di Messi con il Barcellona è in scadenza nel 2021. Tuttavia qualora decidesse di non rinnovarlo Suning e l’Inter sarebbero pronte a giocare le proprie carte. Potrebbe entrare nella trattativa Lautaro Martinez, obiettivo più che dichiarato dei catalani. Inter e Barcellona sono impegnate, al momento, nelle rispettive Coppe. I nerazzurri in Europa League (stasera il Bayer Leverkusen), i blaugrana in Champions (venerdì contro il Bayern Monaco). Tra quelle date e il 23 agosto, data della finale di Champions, si potrebbe saperne di più. Il centro di Milano attira i Messi Ma c’è qualcosa in più che bolle in pentola… Sono passate poco più di due settimane da quando Jorge Horacio Messi, padre della Pulce, ha preso casa in via ... Leggi su laprimapagina

