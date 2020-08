Lazio,al lavoro per test rientri da aree rischio (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 10 AGO - La Regione Lazio si sta organizzando per sottoporre a test chi rientra dalle vacanze in aree ad alta incidenza di contagi per Covid. Secondo quanto si apprende la Regione, in ... Leggi su corrieredellosport

sardanews : Lazio,al lavoro per test rientri da aree rischio - iconanews : Lazio,al lavoro per test rientri da aree rischio - Abitarearoma : ???? #Covid19, #10agosto: a #Roma 12 nuovi casi e in tutto il #Lazio 38 ?? Altri 4 casi dal centro estivo di Rieti ??… - RaimondoDM : ???? Contatto nel fine settimana tra #Lotito e #Mattioli: Lazio al lavoro per accontentare #Inzaghi, che vuole #Fares… - nicomanetta1 : Regione Lazio, Ghera (FdI): 'Concedere la licenza Taxi agli ambulanti non è una risposta alla crisi del lavoro' - I… -