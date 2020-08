Jean-Éric Vergne e TAG Heuer insieme in Formula E (Di lunedì 10 agosto 2020) Jean-Éric Vergne e TAG Heuer hanno un legame speciale. Il pilota francese ha vinto due titoli mondiali in Formula E (stagioni 2017/18 e 2018-19) ed è ambassador del brand svizzero, che è Founding Partner e Official Timekeeper del campionato di Formula E. Lo abbiamo intervistato alla vigilia della ripartenza del campionato dedicato alle monoposto elettriche, parlando delle sue sensazioni e di come abbia vissuto questi mesi. La Formula E si era interrotta il 29 febbraio, a causa del coronavirus, dopo l'E-Prix di Marrakech ed è ripartita in questi giorni, con le ultime sei gare disputate tutte a Berlino, nel vecchio aeroporto di Tempelhof, utilizzato in tre diverse configurazioni. Nel round 9, che si è corso ieri, Vergne ha conquistato la ... Leggi su gqitalia

EprixFormulaE : Seconda super-pole consecutiva per Jean-Eric Vergne nell’E-Prix di Berlino, partirà subito davanti al compagno di s… - FA4AG_Dream : RT @BremboBrakes: Prima vittoria stagionale in #FormulaE per Jean-Eric Vergne che ha preceduto il compagno di squadra Antonio Felix Da Cost… - analphabeta : RT @BremboBrakes: Prima vittoria stagionale in #FormulaE per Jean-Eric Vergne che ha preceduto il compagno di squadra Antonio Felix Da Cost… - BremboBrakes : Prima vittoria stagionale in #FormulaE per Jean-Eric Vergne che ha preceduto il compagno di squadra Antonio Felix D… - SPORTSCIRCUSINT : Antonio Felix da Costa secures maiden Formula E title after Berlin E-Prix -

