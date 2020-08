Infortunio Alexis Sanchez, ecco cosa è successo (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Inter supera per 2 a 1 i tedeschi del Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League grazie ai gol di Barella e Lukaku nel primo tempo, ma Antonio Conte deve fare i conti con le condizioni di Alexis Sanchez, che ha subito un’Infortunio pochi minuti prima del 90esimo minuto. In campo da infortunato Viste le sostituzioni esaurite, l’ex Manchester United dopo aver subito una vistosa fasciatura, è ritornato sul terreno di gioco e vi è rimasto per gli ultimi minuti nonostante le evidenti difficoltà nel correre normalmente: per tipologia e modalità di Infortunio il tutto sembra qualcosa di tipo muscolare, al flessore della gamba destra. Tempistica Il numero 7 dell’Inter, recentemente di fatto riscattato dai Red Devils, verrà sottoposto ... Leggi su giornal

beppeinterista : @AIexDeI In campo aperto è bravo a vedere il gioco, già lo sappiamo..con l'infortunio di Alexis potrebbe fare la se… - godisadj3 : Penso al nostro ex capitano che ci ha lasciati soli in una trasferta di EL simulando un infortunio e poi guardo A… - MarcoFacchetti : @Milestemplaris però meglio vincere 2-1 che 5-1 per il nostro percorso di crescita secondo me: si cresce di squadra… - CircusMilan : @Ronarid_ @Spaziolibero1 @Inter @Alexis_Sanchez ''bollito'' corre il triplo del nonno, che si fa 40 minuti fermo in… - CarloG67 : @Marco_g65 @Inter @Alexis_Sanchez Quest’anno ha avuto un infortunio grave e comunque a parametro zero è un ottimo colpo -