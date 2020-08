Il figlio rischia di annegare, lui si tuffa e lo salva ma muore poco dopo (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha visto il figlio e un suo amichetto sbracciarsi tra le onde del mare mosso e non ci ha pensato due volte a tuffarsi per salvarli: questo coraggioso gesto è però costato la vita ad Alessandro Perra, 53enne di Selargius, che era in vacanza con la famiglia a Feraxi, nella Baia di Cala e su figu. Morto per salvare il figlio Alessandro Perra, ieri, si trovava sul bagnasciuga mentre il figlio 11enne, con degli amici, era in mezzo all’acqua su un materassino. Le onde erano piuttosto alte, motivo per cui l’uomo era rimasto vigile ad osservarli per tutto il tempo e si è accorto subito quando qualcosa non andava. A quel punto, mentre anche altri bagnanti si accorgevano che i ragazzi erano in difficoltà, Perra si è lanciato in acqua per ... Leggi su thesocialpost

Paolo65497103 : RT @Raffael31784437: Se la proposta di legge Zan Zan (accompagnare con il gesto del pugno avanti e dietro) sarà esecutiva, nel caso, ricord… - Raffael31784437 : Se la proposta di legge Zan Zan (accompagnare con il gesto del pugno avanti e dietro) sarà esecutiva, nel caso, ric… - AntoCMILAN : @guidomiani1 @robersperanza @MinisteroSalute Un figlio è una gioia solo se voluto, altrimenti rischia di portare a… - annatessa80 : @dianartemide12 @CucchiRiccardo Però ha appena chiamato il figlio Andrea, come Agnelli ???? Scherzi a parte, concordo… - Lavinia07836652 : @ciroizzo3 @EmyRose6519 @_eneax_ La possibilità di scegliere non è mai una sconfitta, semmai è una conquista. Imma… -

Ultime Notizie dalla rete : figlio rischia Il figlio rischia di annegare, lui si tuffa e lo salva ma muore poco dopo Thesocialpost.it Sardegna, papà muore annegato: si era tuffato per aiutare il figlio e un amico in difficoltà

CAGLIARI – Travolto dalle onde di risacca, il figlio rischiava di annegare; aggrappato a un materassino con un amichetto, ha gridato per chiedere aiuto e il padre – sulla spiaggia di Feraxi, costa sud ...

Il figlio rischia di annegare, lui si tuffa e lo salva ma muore poco dopo

Alessandro Perra, ieri, si trovava sul bagnasciuga mentre il figlio 11enne, con degli amici, era in mezzo all’acqua su un materassino. Le onde erano piuttosto alte, motivo per cui l’uomo era rimasto v ...

CAGLIARI – Travolto dalle onde di risacca, il figlio rischiava di annegare; aggrappato a un materassino con un amichetto, ha gridato per chiedere aiuto e il padre – sulla spiaggia di Feraxi, costa sud ...Alessandro Perra, ieri, si trovava sul bagnasciuga mentre il figlio 11enne, con degli amici, era in mezzo all’acqua su un materassino. Le onde erano piuttosto alte, motivo per cui l’uomo era rimasto v ...