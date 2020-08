Il bonus casalinghe? Vale 40 centesimi a testa (Di lunedì 10 agosto 2020) Il bonus casalinghe presente nel Decreto Agosto stanzia tre milioni di euro per «attivare percorsi volti a favorire l’acquisizione di nuove competenze e l’accesso a opportunità culturali e lavorative». L’obiettivo, si legge nella relazione tecnica che accompagna la norma è «il superamento del gap italiano, che vede il tasso di occupazione femminile fra i più bassi in Europa. In particolare in Italia all’aumentare del numero di figli, il tasso di occupazione diminuisce, a differenza di molti Paesi Europei». Sarà però difficile ottenere questi principeschi risultati visto che, come spiega oggi il Corriere della Sera, Vale 40 centesimi a testa: Nel fondo, una delle ultime misure ... Leggi su nextquotidiano

