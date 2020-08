“Ho sofferto”. Pierluigi Diaco, la confessione dell’amica di sempre in diretta è un pugno nello stomaco. Il conduttore si commuove (Di lunedì 10 agosto 2020) “Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva”. Un fiume in piena che Pierluigi Diaco nella puntata di oggi di ‘Io e te’ non ha tentato di arginare, lasciando sfogare in ogni ansa fino all’estuario. Ospite in studio era Teresa De Sio. A farla soffrire non solo la chiusura in casa ma qualcosa di ancora più pesante che si è andata a sommare a una situazione esplosiva. La vera mazzata per Teresa De Sio, è arrivata quando il fidanzato ha deciso di lasciarla nel bel mezzo della pandemia: “Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo”. ... Leggi su caffeinamagazine

