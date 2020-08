F1, GP Spagna Barcellona 2020: orari e tv delle prove libere di venerdì 14 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo il doppio appuntamento in terra britannica, la Formula 1 vola in Catalogna in occasione del Gran Premio di Spagna. Semaforo verde al Montmelò (Barcellona) venerdì 14 agosto con la prima giornata che come di consueto sarà interamente dedicata alle prove libere. Alle ore 11:00 il via alle free practice 1, poi alle 15:00 lo start delle libere 2 per un totale di 180 minuti di lavoro in pista. Le prove libere del GP di Spagna verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP Spagna – Venerdì 14 agosto (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Barcellona Dopo Barcellona/Napoli, Josè Callejon è rimasto in Spagna. I saluti dall'Italia Il Napoli Online GP Spagna 2020: orari, circuito e televisione

La F1 dopo la doppietta di Silverstone impacchetta tutto il materiale e lo spedisce in Spagna facendo rotta verso Barcellona. Il Montmelò infatti ospiterà nel fine settimana il sesto appuntamento di q ...

Fs: Trenitalia nel mercato AV spagnolo con 23 nuovi Frecciarossa

Valore: 800 mln, li realizzeranno Hitachi Rail e Bombardier (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Saranno Hitachi Rail e Bombardier Transportation Italy a realizzare per Trenitalia (Gruppo F ...

