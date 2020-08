Devastante esplosione negli States, crollano diverse case: 1 morto e bimbi intrappolati sotto le macerie (Di lunedì 10 agosto 2020) diverse case sono esplose a Baltimora. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città. Ci sarebbero almeno un morto, varie persone ferite o intrappolate sotto le macerie. La causa è stata una fuga di gas riporta il New York Times, citando i pompieri della cità’, secondo i quali la società Baltimore Gas and Electric è sul posto … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

DPCgov : La macchina dei soccorsi italiana, coordinata dal Dipartimento, si è subito mobilitata per portare aiuto e assisten… - carlaruocco1 : Da #Beirut ci giungono immagini spaventose di un'esplosione devastante. Nell’attesa di capire cosa sia accaduto, il… - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: La macchina dei soccorsi italiana, coordinata dal Dipartimento, si è subito mobilitata per portare aiuto e assistenza al Libano… - karda70 : RT @DPCgov: La macchina dei soccorsi italiana, coordinata dal Dipartimento, si è subito mobilitata per portare aiuto e assistenza al Libano… - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: La macchina dei soccorsi italiana, coordinata dal Dipartimento, si è subito mobilitata per portare aiuto e assistenza al Libano… -