DayDreamer: i motivi della sospensione (Di lunedì 10 agosto 2020) Mediaset sospende la soap opera DayDreamer, in onda su Canale 5. Per quale motivo? quando rivedremo Can e Sanem? Scopriamolo insieme. Can Yaman va in vacanza. La soap-opera turca anche. DayDreamer, solitamente in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, in questa settimana di Ferragosto non è in programmazione. Le avventure di Can e Sanem (interpretata da Demet Ozdemir) e dei dipendenti della Fikri Harika torneranno adArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

redazionetvsoap : In prigione! Vediamo di capirne i motivi... #DayDreamer #Anticipazioni - angdivit : RT @lebimbediCan: “Non ho mai ricevuto una lettera così lunga” AH OKAY CAN DOPO INIZIO A SCRIVERLA ELENCANDOTI I MOTIVI DELLA MIA OSSESSION… - lebimbediCan : “Non ho mai ricevuto una lettera così lunga” AH OKAY CAN DOPO INIZIO A SCRIVERLA ELENCANDOTI I MOTIVI DELLA MIA OSS… - allofcandem : muzo e le 67 pagine sono io che descrivo i miei motivi per ottenere la ragione #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer motivi Daydreamer: Can Yaman in ospedale dopo la scena d’amore con Demet MeteoWeek Daydreamer, perché da oggi non va in onda e quando finisce la pausa su Canale 5

Perché da oggi Daydreamer non va in onda? A partire da questo lunedì 10 agosto 2020, e fino alla data di venerdì 14, la popolare soap opera turca si prende una pausa dalla programmazione. Il motivo? C ...

DayDreamer: Can Yaman presto in un reality

Can Yaman è il bellissimo attore protagonista della serie DayDreamer. L’attore turco è amatissimo dal pubblico. Forse presto vedremo Can in un noto reality Italiano. Can Yamn è l’attore turco che sta ...

Perché da oggi Daydreamer non va in onda? A partire da questo lunedì 10 agosto 2020, e fino alla data di venerdì 14, la popolare soap opera turca si prende una pausa dalla programmazione. Il motivo? C ...Can Yaman è il bellissimo attore protagonista della serie DayDreamer. L’attore turco è amatissimo dal pubblico. Forse presto vedremo Can in un noto reality Italiano. Can Yamn è l’attore turco che sta ...