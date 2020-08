David Silva Lazio: quando arriverà la firma dello spagnolo (Di lunedì 10 agosto 2020) La Lazio attende David Silva: l’esterno spagnolo si legherà alla società biancoceleste al termine della Champions League con il Manchester City La Lazio crede fortemente nel colpo David Silva, autentico rinforzo in vista della partecipazione alla prossima Champions League della squadra allenata da Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, la firma dell’esterno spagnolo arriverà al termine dell’avventura in Champions League del Manchester City, qualificatosi ai quarti di finale dopo il doppio confronto con il Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

NigeriaNewsdesk : Lazio to complete David Silva deal on Monday - DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - SkySportsPL : David Silva in Serie A? ???? - cristiano90p2 : RT @Lazio24Luca: David #Silva al #Napoli? Ho inventato tutto io per fare uno scherzo a degli amici questa mattina e questo pomeriggio ma ho… - Lazio24Luca : David #Silva al #Napoli? Ho inventato tutto io per fare uno scherzo a degli amici questa mattina e questo pomeriggi… -

Ultime Notizie dalla rete : David Silva Dal 'bastardo' di Guardiola a Noel Gallagher. Lazio, ecco Silva: il Mago che palleggiava con la frutta La Gazzetta dello Sport David Silva Lazio: quando arriverà la firma dello spagnolo

La Lazio attende David Silva: l’esterno spagnolo si legherà alla società biancoceleste al termine della Champions League con il Manchester City La Lazio crede fortemente nel colpo David Silva, autenti ...

Lazio e David Silva, cresce l’attesa: firma prevista nelle prossime ore

Senza la Champions League di mezzo, sarebbe stata la settimana giusta. Quella della chiusura della trattativa tra David Silva e la Lazio, con lo spagnolo già pronto ad affacciarsi per la prima volta i ...

La Lazio attende David Silva: l’esterno spagnolo si legherà alla società biancoceleste al termine della Champions League con il Manchester City La Lazio crede fortemente nel colpo David Silva, autenti ...Senza la Champions League di mezzo, sarebbe stata la settimana giusta. Quella della chiusura della trattativa tra David Silva e la Lazio, con lo spagnolo già pronto ad affacciarsi per la prima volta i ...