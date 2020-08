Costiera Amalfitana, messi in sicurezza i costoni a Punta Giobbe e Lido di Praia (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno sta per concludere due lavori molto importanti di messa in sicurezza in Costiera Amalfitana su due costoni di roccia a rischio, in particolare sulla SP 366 Agerolina a Conca dei Marini, località Punta Giobbe, e sulla SP 154 fra Furore e Praiano, in località Lido di Praia. “Stiamo terminando due lavori particolarmente delicati – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – per due motivazioni. La prima riguarda la connotazione fortemente turistica di tutta la Costiera Amalfitana che, quindi, in questo periodo viene attraversata non solo da traffico locale, ma, da notevoli flussi turistici. La seconda invece ... Leggi su anteprima24

