Contratto e mercato, a Capri nasce il Napoli di Gattuso: i dettagli del summit con Adl (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel summit di oggi a Capri, Gennaro Gattuso ha raggiunto l’intesa con De Laurentiis per un triennale da 1,5 milioni di euro a stagione con una serie di bonus legati ai risultati. Dopo l’accordo è seguito un vertice di mercato e Gattuso è stato chiaro: il Napoli va rinforzato. Rino ha chiesto ad Adl altri 4 acquisti quest’estate; Sergio Regulion per il terzino sinistro, Jérémie Boga e Cengiz Ünder per l’attacco e Jordan Veretout per il centrocampo. Insomma il Napoli comincia a programmare il proprio futuro, ma prima di comprare dovrà concentrarsi sul mercato in uscita. Il primo nome è quello di Arek Milik lontano dal ... Leggi su anteprima24

Uno dei punti caldi dell’estate resta il futuro di Federico Bonazzoli, che nel giro di un anno ha riscritto la sua storia. Se dodici mesi fa era reduce dalla retrocessione in C col Padova, oggi l’atta ...

Treni per la Spagna, lavoro in Bombardier a Vado

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Trenitalia ha assegnato a Hitachi e Bombardier la commessa per la produzione di 23 treni ad alta velocità Frecciarossa 1000 per il mercato spagnolo. Il contratto ha un valore ...

