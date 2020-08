Catalfo “Blocco dei licenziamenti non è un rischio” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono vinti e vincitori. Abbiamo trovato una buona mediazione per accompagnare imprese e lavoratori fuori dall’emergenza”. Così, in un colloquio con il Corriere della Sera, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in merito alla misura contenuta nel Dl Agosto sul blocco dei licenziamenti. Quanto alle parole di Confindustria, osserva: “E’ un’opinione che rispetto ma che non mi trova d’accordo. Ricordo che la cassa è un aiuto non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese che possono tenere i dipendenti senza sostenerne il costo. In più abbiamo aiutato le aziende con i contributi a fondo perduto, il taglio dell’Irap, il pagamento dei debiti pregressi della Pa, il potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi e il Fondo nuove competenze, solo per fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

