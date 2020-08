Campione di kick-boxing di 28 anni trovato morto a Ponza con una ferita alla testa (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo hanno trovato nel giardino di un’abitazione, con una ferita alla testa: Gianmarco Pozzi, 28enne romano ex Campione di kick-boxing, sarebbe morto in seguito alla caduta da un’altezza di circa 7 metri in un cortile di Ponza, isola del litorale laziale in provincia di Latina. Sul caso indagano i carabinieri di Formia, che per ora non escludono nessuna ipotesi, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. La più accreditata in questo momento è quella dell’incidente. Il ragazzo, che lavorava come buttafuori in un locale dell’isola, aveva addosso il costume da bagno: forse stava camminando su alcuni terrazzamenti che portano al mare, e ha perso l’equilibrio ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Campione di kick-boxing di 28 anni trovato morto a Ponza con una ferita alla testa - Noovyis : (Campione di kick-boxing di 28 anni trovato morto a Ponza con una ferita alla testa) Playhitmusic - - angiuoniluigi : RT @Corriere: Giù dal muretto: morto campione di kick boxing. Forse stava facendo parkour - peterkama : LA TRAGEDIA A PONZA Cade dal muretto vicino al mare:morto campione di kick boxing.Forse faceva parkour #corsera Gi… - Affaritaliani : Ponza: muore ex campione italiano di kick boxing. Scavalca un muro e precipita -