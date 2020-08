Calciomercato Napoli, in Inghilterra sicuri: è asta per Koulibaly (Di lunedì 10 agosto 2020) Calciomercato Napoli: il difensore senegalese è finito nel mirino di Manchester City e United, pronti a scatenare un’asta per portarlo in Premier League. Il Calcio Napoli puo’ sognare un’asta tra Manchester City e Manchester United per Kalidou Koulibaly. A riferirlo e’ il quotidiano “Manchester Evening News”, secondo cui il club guidato da Pep Guardiola e’ … Leggi su 2anews

