Calciomercato Milan, rinnovo di Ibra ad un passo. E de Paul è una pista concreta: spunta l’indizio (Di lunedì 10 agosto 2020) L’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è ormai a un passo. Lo svedese ha cambiato il volto della squadra di Pioli e ha migliorato il rendimento anche degli altri giocatori. I rossoneri vogliono fare di Ibra il centro del progetto e la conferma di Pioli, con il quale fin da subito Zlatan ha avuto un buon feeling, è stata decisiva in tal senso. Per quanto riguarda i dettagli del contratto si va verso un annuale con tanti bonus legati al raggiungimento degli obiettivi di squadra e personali, grazie ai quali potrebbe arrivare a guadagnare un massimo di 7 milioni: dalla qualificazione alla prossima Champions League, ad un eventuale successo in Europa League fino ad un certo numero di gol e presenze. Ma non solo Ibrahimovic. Il Milan si muove anche in entrata. ... Leggi su calcioweb.eu

